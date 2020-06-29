Манчестер Сити хочет включить Алабу в сделку по Сане

"Манчестер Сити" и "Бавария" продолжают вести переговоры о переходе нападающего Лероя Сане.

По информации The Athletic, "горожане", заинтересованные в приглашении левого защитника, выразили желание включить в сделку Давида Алабу. Однако мюнхенцы оказались против такого шага. Несмотря на то, что контракт австрийца истекает следующим летом, в клубе его считают ключевым игроком и предпочтут отпустить бесплатно через год, чем продать сейчас.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" не устраивает предложение "Баварии" по Сане. При этом Лерой должен был перейти в мюнхенский клуб ещё год назад, однако трансфер сорвала травма колена, полученная форвардом в победном матче за Суперкубок Англии с "Ливерпулем".