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Вест Хэм представил форму к 125-летию клуба

Англия
(1 голосов)

Она выполнена в традиционных тонах

Вест Хэм представил форму к 125-летию клуба
Новина українською

"Вест Хэм Юнайтед" на своём официальном сайте опубликовал фотографию нового комплекта домашней игровой формы на сезон-2020/2021.

Экипировка выполнена в честь 125-летия лондонского клуба. Футболка сделана в традиционных для "молотобойцев" бордовом и голубом цветах. Техническим спонсором "Вест Хэма" является фирма Umbro.

"Вест Хэм", набрав 27 очков в 31 туре, занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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В статье: Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
29.06.2020 в 17:25
Традиционно Красивая форма !!!
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