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Вест Хэм представил форму к 125-летию клуба
Она выполнена в традиционных тонах
"Вест Хэм Юнайтед" на своём официальном сайте опубликовал фотографию нового комплекта домашней игровой формы на сезон-2020/2021.
Introducing our Commemorative 125th Anniversary Home Kit... #125Together— West Ham United (@????) (@WestHam) June 29, 2020
Экипировка выполнена в честь 125-летия лондонского клуба. Футболка сделана в традиционных для "молотобойцев" бордовом и голубом цветах. Техническим спонсором "Вест Хэма" является фирма Umbro.
"Вест Хэм", набрав 27 очков в 31 туре, занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
29.06.2020 в 17:25
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