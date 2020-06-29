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Сын Почеттино подписал новый контракт с Тоттенхэмом
Он готовится провести еще один сезон в составе шпор
Маурицио Почеттино, сын бывшего главного тренера "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино, подписал новый контракт с лондонским клубом.
"В ожидании следующего сезона", — написал отец футболиста на своей странице в соцсетях.
Напомним, Маурицио играет в системе "Тоттенхэма" с 2015 года. В сезоне-2019/2020 19-летний футболист принял участие в 14 матчах за молодёжную команду "Тоттенхэма" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
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