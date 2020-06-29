Ман Сити может отправить Агуэро в Интер, чтобы укрепить защитную линию

По данным Calciomercato, "Ман Сити" и "Интер" могут совершить громкий обмен игроками.

Английская сторона давно заинтересована в подписании Милана Шкриньяра. Этим хочет воспользоваться миланский клуб и потребовать включить в сделку Серхио Агуэро.

Читайте также Ман Сити готов отправить в Интер ненужного защитника, чтобы сбить цену на Шкриньяра

Контракт аргентинца истекает летом 2021-го года. В случае потенциального перехода, в "Интере" он может заменить своего соотечественника Лаутаро Мартинеса.

В этом сезоне Серхио отметился 23 голами в 32-х матчах.