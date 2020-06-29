Англия
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Ман Сити может отправить Агуэро в Интер, чтобы укрепить защитную линию
Очередной интересный обмен на горизонте
По данным Calciomercato, "Ман Сити" и "Интер" могут совершить громкий обмен игроками.
Английская сторона давно заинтересована в подписании Милана Шкриньяра. Этим хочет воспользоваться миланский клуб и потребовать включить в сделку Серхио Агуэро.
Контракт аргентинца истекает летом 2021-го года. В случае потенциального перехода, в "Интере" он может заменить своего соотечественника Лаутаро Мартинеса.
В этом сезоне Серхио отметился 23 голами в 32-х матчах.
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