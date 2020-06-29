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Ман Сити может отправить Агуэро в Интер, чтобы укрепить защитную линию

Англия
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Очередной интересный обмен на горизонте

Ман Сити может отправить Агуэро в Интер, чтобы укрепить защитную линию
UA-Футбол
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По данным Calciomercato, "Ман Сити" и "Интер" могут совершить громкий обмен игроками.

Английская сторона давно заинтересована в подписании Милана Шкриньяра. Этим хочет воспользоваться миланский клуб и потребовать включить в сделку Серхио Агуэро.

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Контракт аргентинца истекает летом 2021-го года. В случае потенциального перехода, в "Интере" он может заменить своего соотечественника Лаутаро Мартинеса.

В этом сезоне Серхио отметился 23 голами в 32-х матчах.

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В статье: Серхио Агуэро Интер (Милан) Манчестер Сити Милан Шкриньяр
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