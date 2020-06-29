АПЛ. Кристал Пэлас не смог устоять перед Бернли

Казалось бы, скромная победа над соседом по турнирной таблице, причем, "орлы" больше владели преимуществом и создали больше голевых моментов, но победу празднуют "бордовые". Ни слова про несправедливость. Этот успех позволил "Бернли" обойти "Шеффилд Юнайтед" и "Арсенал" в турнирной таблице, поджав "Тоттенхэм". Совсем рядом еврокубковые места - кто хочет, тот добивается.

Собственно, победу гости добыли после стандартного положения, навеса со штрафного от Вествуда и удара головой Ми. Продавил защитника Бен и здорово срезал мяч в ворота лондонцев. Слишком много позиционной борьбы было в этом противостоянии, а "Кристал Пэлас" не смог поставить перед "бордовыми" невыполнимых задач. Расслабилась столичная команда после того, как решила задачу сохранения прописки в элите.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Бернли 0:1

Голы: Бен Ми 62

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 8. Куяте, 24. Кэхилл, 4. Миливоевич, 10. Таунсенд, 11. Заха, 18. Макартур, 14. Айю.

Бернли: 1. Поуп, 3. Тейлор, 4. Корк, 5. Тарковски, 6. Бен Ми, 23. Питерс, 26. Бардсли, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 11. Макнил, 27. Выдра.

Предупреждения: Маккарти 61 - Тарковски 58