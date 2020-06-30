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Манчестер Сити рассматривает Грилиша в качестве замены Сане

Англия
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На игрока претендует и МЮ

Манчестер Сити рассматривает Грилиша в качестве замены Сане
Новина українською

"Манчестер Сити" ищет замену нападающему Лерою Сане в случае его ухода в "Баварию" в летнее трансферное окно.

По информации The Telegraph, место немца в стане "горожан" может занять полузащитник Джек Грилиш. После окончания сезона за 24-летнего футболиста развернётся борьба среди топ-клубов, и одним из главных претендентов на хавбека является принципиальный соперник "Сити" – "Манчестер Юнайтед".

Грилиш является воспитанником "Астон Виллы" и защищает цвета клуба с 2013 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 7 голов и 6 результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Джек Грилиш Лерой Сане Астон Вилла
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