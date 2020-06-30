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Сульшер: Ни у одного игрока МЮ нет волшебного билета, который гарантирует постоянное место в составе
У Оле все четко
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отметил, что никому в команде не гарантировано место в стартовом составе. Цитирует норвежца ESPN.
"В "Манчестер Юнайтед" должна быть конкуренция за место в составе. Если кто-то думает, что у него есть волшебный билет, который гарантирует место в составе на каждый матч, то он ошибся клубом. То же самое касательно мыслей о том, что клуб не найдет ему замену".
"Я играл здесь – в Манчестер приезжали Тедди Шерингем, Дуайт Йорк, Руд Ван Нистелрой и Уэйн Руни. Сейчас "Юнайтед" очень далек от тех позиций, где хочет быть".