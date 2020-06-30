  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер: Ни у одного игрока МЮ нет волшебного билета, который гарантирует постоянное место в составе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер: Ни у одного игрока МЮ нет волшебного билета, который гарантирует постоянное место в составе

Англия
(1 голосов)

У Оле все четко

Сульшер: Ни у одного игрока МЮ нет волшебного билета, который гарантирует постоянное место в составе
Новина українською

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отметил, что никому в команде не гарантировано место в стартовом составе. Цитирует норвежца ESPN.

Читайте такжеЛиверпуль берет титул, МЮ набирает ход, Лэмпс обыгрывает Пепа. Обзор 31-го тура АПЛ. Подкаст №23

"В "Манчестер Юнайтед" должна быть конкуренция за место в составе. Если кто-то думает, что у него есть волшебный билет, который гарантирует место в составе на каждый матч, то он ошибся клубом. То же самое касательно мыслей о том, что клуб не найдет ему замену".

"Я играл здесь – в Манчестер приезжали Тедди Шерингем, Дуайт Йорк, Руд Ван Нистелрой и Уэйн Руни. Сейчас "Юнайтед" очень далек от тех позиций, где хочет быть".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...