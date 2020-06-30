Мане: Мне повезло работать с Клоппом

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане поделился мыслями о главном тренере команды Юргене Клоппе.

"Клопп – отличный тренер, и все им довольны. Мне повезло работать с ним, в этом нет сомнений. Потому что под его руководством я развился и как игрок, и как человек. Это очень важно для каждого футболиста. Видно, как игроки прогрессируют рядом с ним, так что, думаю, всё исходит от него. Спасибо ему", — приводит слова Мане пресс-служба "Ливерпуля".

"Ливерпуль", набрав 86 очков в 31 туре, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии и уже обеспечил себе чемпионский титул.