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И снова провал: Сол Кэмпбелл уволен из клуба третьего дивизиона

Англия
(1 голосов)

Не спас от вылета

И снова провал: Сол Кэмпбелл уволен из клуба третьего дивизиона
Новина українською

Экс-центрбек сборной Англии Сол Кэмпбелл уволен из "Саутенд Юнайтед" после того, как его команда вылетела из Лиги 1 (третий дивизион), сообщает The Times.

Кэмпбелл работал в клубе с октября 2019-го, но так и не смог поднять "Приморцев" с предпоследней строчки в таблице. Сезон они закончили, отставая от спасительного 20-го места аж на 16 очков.

Это уже вторая неудача Сола в качестве тренера в английской трясине. В 2018-19 годах он безуспешно работал с "Маклсфилд Таун" и тоже был уволен из-за плохих результатов.

В бытность игроком Кэмпбелл провел лучшие годы карьеры в "Тоттенхэме" (1992-2001) и "Арсенале" (2001-06), параллельно сыграв 73 матча (1 гол) за английскую сборную. По завершении карьеры защитник начал активно выступать на тему расизма в английском футболе, намекая, что именно по этой причине ему в свое время не дали капитанскую повязку "Трех Львов", а теперь топ-клубы не хотят приглашать его тренером.

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В статье: Сол Кэмпбелл Саутенд Юнайтед
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Комментарии (4)
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Astor Astor (Одесса)
30.06.2020 в 22:27
То, что у негров мозги работают хуже, чем у белых - научный факт. Поэтому нет ничего удивительного, что среди успешных тренеров негров почти нет. Даже мулатов очень мало. А негров - вообще единицы.
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Лекарь (село Дарница)
30.06.2020 в 22:02
Это расизм! Тайсон плачет, ухают совы
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0
-1
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Romerik (YNWA)
30.06.2020 в 21:55
Десь плаче один Стерліг
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0
0
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sawyer3273 (Тель-Авив)
30.06.2020 в 21:09
опять расисты?
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