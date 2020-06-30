И снова провал: Сол Кэмпбелл уволен из клуба третьего дивизиона

Экс-центрбек сборной Англии Сол Кэмпбелл уволен из "Саутенд Юнайтед" после того, как его команда вылетела из Лиги 1 (третий дивизион), сообщает The Times.

Кэмпбелл работал в клубе с октября 2019-го, но так и не смог поднять "Приморцев" с предпоследней строчки в таблице. Сезон они закончили, отставая от спасительного 20-го места аж на 16 очков.

Это уже вторая неудача Сола в качестве тренера в английской трясине. В 2018-19 годах он безуспешно работал с "Маклсфилд Таун" и тоже был уволен из-за плохих результатов.

В бытность игроком Кэмпбелл провел лучшие годы карьеры в "Тоттенхэме" (1992-2001) и "Арсенале" (2001-06), параллельно сыграв 73 матча (1 гол) за английскую сборную. По завершении карьеры защитник начал активно выступать на тему расизма в английском футболе, намекая, что именно по этой причине ему в свое время не дали капитанскую повязку "Трех Львов", а теперь топ-клубы не хотят приглашать его тренером.