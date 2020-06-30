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Триппьер назвал футболиста, которого Тоттенхэму не хватило для победы в Лиге Чемпионов

Англия
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Бельгиец был продан за полгода до этого

Триппьер назвал футболиста, которого Тоттенхэму не хватило для победы в Лиге Чемпионов
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Экс-защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер уверен, что лондонский клуб зря отпустил Мусса Дембеле в январе 2019-го.

"У нас в клубе было много хороших игроков, но очень важную отыгрывал Мусса Дембеле. Я очень не хотел, чтобы он уходил, особенно в середине того сезона.

Он мог находится в окружении троих и все равно отдать точный пас. С ним, у "Тоттенхэма" были все шансы выиграть финал Лиги Чемпионов", - цитирует защитника Goal.

Отметим, что в том сезона "шпоры" дошли до финала, где проиграли "Ливерпулю".

Читайте такжеГод назад Ливерпуль, при помощи спорного пенальти, обыграл Тоттенхэм в финале Лиги Чемпионов
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В статье: Мусса Дембеле Тоттенхэм (Лондон) Киран Триппьер
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