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Триппьер назвал футболиста, которого Тоттенхэму не хватило для победы в Лиге Чемпионов
Бельгиец был продан за полгода до этого
Экс-защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер уверен, что лондонский клуб зря отпустил Мусса Дембеле в январе 2019-го.
"У нас в клубе было много хороших игроков, но очень важную отыгрывал Мусса Дембеле. Я очень не хотел, чтобы он уходил, особенно в середине того сезона.
Он мог находится в окружении троих и все равно отдать точный пас. С ним, у "Тоттенхэма" были все шансы выиграть финал Лиги Чемпионов", - цитирует защитника Goal.
Отметим, что в том сезона "шпоры" дошли до финала, где проиграли "Ливерпулю".
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