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Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3. "Дьяволы" разбушевались

Англия
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На удивление уверенная победа гостей

Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3. "Дьяволы" разбушевались
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Залогом успеха гостей в Брайтоне стало нежелание отходить назад после быстрого забитого мяча. Сколько раз в этом и предыдущих сезонах "МЮ" терял преимущество и важнейшие очки после того, как решал вдруг сыграть вторым номером. В этот раз такое желание снова возникло, но уже при счете 3:0. Так что все обошлось.

При отсутствии болельщиков команд-соперниц "красные дьяволы" неплохо чувствуют себя в гостях. "Брайтону" оказалось сложнее, чувствовали они себя не в своей тарелке, часто ошибались и позволяли манкунианцам слишком многое. Как пример, первый гол Гринвуда, когда хавбек легко прошел в штрафную (в окружении трех защитников) и мощно пробил. Никто "чаек" не спас.

Был период, когда казалось, что хозяева перехватят инициативу и заставят "МЮ" вернуться на свою половину поля. Но нет. Подопечные Сульшера здорово контролировали мяч, полностью владели серединой поля и важную роль тут сыграл Погба, словно настоящий лидер в свои лучшие времена.

Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3. "Дьяволы" разбушевались - изображение 1

Второй мяч гости забили после массированной атаки, неудачного выноса мяча "чайками" и удобного паса от Погба. На силу пробил Фернандеш. Да, помог немного ему и рикошет. Удача сопутствовала манкунианцам, которые продолжали нагнетать. Во втором тайме прошла атака по флангу, Гринвуд сделал удобный пас на Фернандеша и португалец в одно касание пробил. Без шансов для голкипера – 3:0. Игра была сделана, хотя "Брайтон" и предпринял несколько неуверенных попыток отыграть хоть один мяч.

Получилось нехарактерное поражение "Брайтона", команда Грема Поттера славилась своей обороной и не пропускала в этом чемпионате так много. Тем не менее, манкунианцы поймали свою игру и уничтожили соперника, который рано расслабился, решив свою задачу сохранения прописки в элите. А "Ман Юнайтед" тем временем возвращается на пятое место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Стадион: Амекс (Брайтон)
Главный судья: Андре Маринер (Бирмингем)

Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Гринвуд 17, Фернандеш 30, Фернандеш 50

Брайтон: 1. Райан, 4. Даффи, 5. Данк, 22. Монтойя, 2. Лампти (Троссар 46), 33. Берн, 6. Стивенс, 8. Биссума, 10. Макаллистер, 24. Преппер (Мопе 46), 44. Коннолли.

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу (Уильямс 65), 6. Погба (Перейра 64), 18. Фернандеш (МакТоминай 64), 26. Гринвуд, 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 9. Марсьяль (Игало 78), 10. Рашфорд (Джеймс 78).

Предупреждения: Шоу 49

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед
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