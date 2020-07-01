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Невилл: Поздравляю Ливерпуль! Клопп превратил игроков за 30 миллионов в игроков за 130 миллионов
Гари проснулся
Бывший защитник и капитан "Манчестер Юнайтед", а теперь эксперт Sky Sports Гари Невилл поздравил "Ливерпуль" с чемпионством и оценил работу менеджера "красных" Юргена Клоппа. Цитирует 45-летнего англичанина, естественно, Sky Sports.
"Невероятное достижение, оно назревало в последние годы. "Ливерпуль" стучался в двери, но "Манчестер Сити" играл на безупречном уровне. Юрген Клопп превратил игроков за 30 миллионов фунтов в игроков за 130 миллионов. Немец задает тон раздевалке, владельцам и фанатам".
"А футболистов, которые стоят 75 миллионов, в футболистов, которые стоят 150 миллионов. Работа скаутов и тренеров была потрясающей. Все шло от Юргена. Чемпионство? Я поздравляю "Ливерпуль", но мне не понравился этот день. Болельщику "МЮ" больно наблюдать за успехами мерсисайцев".
Это 19-е чемпионство в истории "Ливерпуля" и первое за 30 лет. Больше (20) только у "Манчестер Юнайтед".
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