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Что за тройка? Челси представил домашнюю форму на сезон-2020/21
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Английский футбольный клуб "Челси" представил фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в которой команда будет выходить на поле "Стэмфорд Бридж" в сезоне-2020/21.
Экипировка традиционно выполнена в синем цвете, но с черным воротником и полосками на краях рукавов. На футболке можно заметить нового титульного спонсора "Челси", компанию Three. Техническим спонсором осталась американская фирма Nike. Отношения с Yokohama у клуба перейдут в другую плоскость сотрудничества.
Three UK (Hutchison 3G UK Limited) – британский поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг. Сегодня "синие" сыграют с "Вест Хэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии.
Introducing our new @nikefootball 20/21 home kit, and shirt partner @ThreeUK! The herringbone-knit pattern is inspired by the traditional craft of London tailoring.— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2020
Available 09.07.20 #ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/sFGBmjcbJP