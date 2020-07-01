Что за тройка? Челси представил домашнюю форму на сезон-2020/21

Английский футбольный клуб "Челси" представил фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в которой команда будет выходить на поле "Стэмфорд Бридж" в сезоне-2020/21.

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Экипировка традиционно выполнена в синем цвете, но с черным воротником и полосками на краях рукавов. На футболке можно заметить нового титульного спонсора "Челси", компанию Three. Техническим спонсором осталась американская фирма Nike. Отношения с Yokohama у клуба перейдут в другую плоскость сотрудничества.

Three UK (Hutchison 3G UK Limited) – британский поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг. Сегодня "синие" сыграют с "Вест Хэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии.