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Что за тройка? Челси представил домашнюю форму на сезон-2020/21

Англия
(2 голосов)

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Что за тройка? Челси представил домашнюю форму на сезон-2020/21
Новина українською

Английский футбольный клуб "Челси" представил фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в которой команда будет выходить на поле "Стэмфорд Бридж" в сезоне-2020/21.

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Экипировка традиционно выполнена в синем цвете, но с черным воротником и полосками на краях рукавов. На футболке можно заметить нового титульного спонсора "Челси", компанию Three. Техническим спонсором осталась американская фирма Nike. Отношения с Yokohama у клуба перейдут в другую плоскость сотрудничества.

Three UK (Hutchison 3G UK Limited) – британский поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг. Сегодня "синие" сыграют с "Вест Хэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии.

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В статье: Челси (Лондон) футбольная форма
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Комментарии (1)
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Просто football фан (Рівне)
01.07.2020 в 11:26
Місце в турнірній таблиці, на яке максимум можуть розраховувати хлопці Френка при таких Сіті і Лівері )))))
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