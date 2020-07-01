Арсенал подписал новый контракт с 18-летним форвардом

Форвард "Арсенала" Букайо Сака подписал с командой новый контракт, пишет официальный сайт клуба.

Соглашение с 18-летний англичанином рассчитано на длительный срок, детали пока не сообщаются.

В сезоне-2019/20 Сака провел за "Арсенал" 31 матч, на его счету 3 гола и 10 результативных передач. Нынешний контракт 18-летнего англичанина истекает в июне 2021 года.