Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал подписал новый контракт с 18-летним форвардом
Его нынешнее соглашение рассчитано до 2021 года
Форвард "Арсенала" Букайо Сака подписал с командой новый контракт, пишет официальный сайт клуба.
Соглашение с 18-летний англичанином рассчитано на длительный срок, детали пока не сообщаются.
В сезоне-2019/20 Сака провел за "Арсенал" 31 матч, на его счету 3 гола и 10 результативных передач. Нынешний контракт 18-летнего англичанина истекает в июне 2021 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...