Скандал дня: Арсенал не сдержал слово и не отпустил защитника на финал Кубка Франции

Нешуточные страсти развернулись вокруг участия центрального защитника Вильяма Салиба в финале Кубка Франции.

Дело в том, что воспитанника "Сент-Этьена" еще год назад выкупил "Арсенал" за 30 млн евро, но оставил его в родном клубе еще на сезон на правах аренды. Срок этого соглашения истек вчера, но у "Стефануа" финал Кубка Франции против "ПСЖ" 24 июля, и они попросили "Канониров" продлить аренду еще на месяц.

Поначалу менеджер "Арсенала" Микель Артета не имел ничего против: "Он играл там целый год и заслужил право сыграть в финале. Думаю, мы должны дать ему возможность сделать это, насладиться финалом, а потом уже пусть едет к нам".

Тем не менее, когда "Сент-Этьен" сделал англичанам официальное предложение по продлению аренды, то нарвался на неожиданный отказ. Это взбесило французов, как можно понять из их официального заявления: "Мы не смогли договориться с "Арсеналом", хотя ранее Микель Артета и говорил, что проблем не будет. Нам выдвинули финансовые и спортивные условия, которые невозможно принять".

"Канониры", в свою очередь, тоже в долгу не остались, и уже через несколько часов не менее гневно ответили на заявление "Сент-Этьена": "К нашему удивлению, другая сторона не приняла план подготовки Салиба к финалу, составленный нашими медиками. Что касается финансов, то мы не хотим нести убытки из-за соглашений, а "Сент-Этьен" это почему-то не устроило. Мы в курсе, что Вильям из-за этого расстроился, но нас интересуют долгосрочные интересы "Арсенала".

L’Equipe подтверждает, что Салиба действительно расстроен и винит в срыве переговоров не родной клуб, а именно "Канониров", в лагерь которых ему в любом случае придется отправиться в конце месяца.

19-летний Салиба в минувшем сезоне провел 17 матчей за "Стефануа" во всех турнирах и считается одним из наиболее перспективных защитников Франции.