Арсенал попытается подписать Депая

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай может перебраться в АПЛ.

По информации Le 10 Sport, главный тренер "Арсенала" Микель Артета заинтересован в услугах 26-летнего форварда. Его контракт с "Лионом" истекает летом 2021 года и переговоров по новой сделке еще не было. Канониры хотят воспользоваться этой ситуацией и надеется переманить нидерландца в свой клуб.

В этом сезоне Лиги 1 Депай в составе "Лиона" провел 13 матчей и забил 9 мячей.