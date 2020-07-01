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Арсенал попытается подписать Депая

Англия
(1 голосов)

Канониры попробуют подписать контракт с игроком в конце 2021 года

Арсенал попытается подписать Депая
Новина українською

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай может перебраться в АПЛ.

По информации Le 10 Sport, главный тренер "Арсенала" Микель Артета заинтересован в услугах 26-летнего форварда. Его контракт с "Лионом" истекает летом 2021 года и переговоров по новой сделке еще не было. Канониры хотят воспользоваться этой ситуацией и надеется переманить нидерландца в свой клуб.

В этом сезоне Лиги 1 Депай в составе "Лиона" провел 13 матчей и забил 9 мячей.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лион Мемфис Депай Олимпик (Лион)
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