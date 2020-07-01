Гвардиола: Восхищаюсь Клоппом и тем, как его команды играют в футбол

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии матча 32-го тура английской Премьер-лиги в "Ливерпулем" поделился мнением о наставнике мерсисайдской команды Юргене Клоппе.

"Думаю, я не так хорошо знаю Юргена, но восхищаюсь им и тем, как его команды играют в футбол. Его метод управления командой интересен. Клопп хочет победить, я хочу победить, но когда завершается матч, наше противостояние тоже сходит на нет. Он мой коллега, и, конечно, я хочу поддерживать хорошие отношения с другими тренерами. Мы не общаемся каждый день, но должны сохранять хорошие отношения", — приводит слова Гвардиолы Liverpool Echo.

Матч 32-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" состоится завтра, 2 июля, в Манчестере.