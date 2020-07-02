Вест Хэм - Челси 3:2. Дубль Виллиана против победного выстрела Ярмоленко

Есть место для чудес в современном футболе. Судите сами: "Челси" ураганом прошелся по всем своим соперникам после трех месяцев без футбола, выиграв во всех трех июньских матчах. А вот "Вест Хэм" провел два официальных матча этим летом, выглядел в них откровенно слабо, дважды проиграв. И вдруг победа команды, которая зависла над зоной вылета, а претендент на призовые места терпит сокрушительную неудачу. "Вест Хэм" довольно неудобный соперник для "Челси".

Гости смелее начали игру и создали первые опасны моменты. Нельзя не отметить хороший удар Алонсо или выстрел Виллиана. "Челси" почти не выжидал, пошел вперед и заставил "молотобойцев" обороняться всей командой.

К чести подопечных Мойеса признаем, что в середине первого тайма пришли в себя хозяева и стали отвечать контратаками. Даже показалось, что игра идет на встречных курсах, при довольно высоком темпе противостояния. Хотя большие силы команды оставляли в обороне. Мяч в сетку гостей удалось отправить после углового и борьбы в штрафной, вязкой и нехарактерной для АПЛ. Соучек продавил защитника, но арбитр обратился к ВАР и гол не засчитал.

По самым драматичным законам жанра – "не забил ты, забивают тебе" - провел результативную атаку "Челси". Счет был открыт после пенальти и неоднозначного фола Диопа на Ковачиче в самом углу штрафной площади. Приговор исполнял Виллиан – бразилец развел голкипера и мяч по разным углам.

Оказалось, что "Вест Хэм" настроен самым возможным способом, чтобы добыть результат во встрече с признанным грандом. Сам гранд проявлял слабость. В конце первого тайма после розыгрыша углового мяч поймал все тот же Соучек (вот что значит желание отличиться). Ударом головой и выигранной борьбы на втором этаже чешский хавбек восстановил статус-кво.

Затем в начале второго тайма "Челси" в обороне снова сыграл самым безобразным образом и позволил хозяевам ворваться в штрафную, Боуэн продавил защитника и сделал пас на Антонио. Опытный 30-летний полузащитник оказался один перед воротами, просто потеряли его "синие", даже Кепа не уследил и не прыгал за мячом. Дивно, поскольку в двух первых матчах после паузы "молотобойцы" вообще не забивали, а во встрече с "Челси" получилось забить сразу три хороших мяча. Но давайте вернемся к хронологичному порядку.

Подопечные Лэмпарда отыгрались, снова забил Виллиан, бразилец и экс-игрок "Шахтера" претендовал на звание игрока матча. Испортил ему праздник экс-игрок "Динамо". По традиции Мойес доверил Андрею Ярмоленко примерно 20 минут игрового времени, украинец вышел на замену, сначала был не заметен, но все же освоился и сделал игру.

"Челси" рискнул и пошел вперед большими силами, в эндшпиле "Вест Хэму" пришлось обороняться, прижавшись к своим воротам. Но во время одной из контратак Ярмоленко первым пошел вперед, в таких случаях говорят – прочитал момент. Хватало сил и хорошо, что Антонио заметил Андрея, отдал удобный пас и украинец в своей манере сместился с фланга, обыграл защитника и пробил. Все как в учебнике писали. Ранее Ярмоленко было непросто вписаться в игру после замен, в этот раз он стал настоящим джокером.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Стадион: Олимпийский (Лондон)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Вест Хэм - Челси 3:2

Голы: Соучек 45, Антонио 52, Ярмоленко 90 - Виллиан 41 (пен.), Виллиан 72

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна, 23. Диоп, 10. Лансини (Уилшир 68), 18. Форнальс (Бальбуэна 90+3), 24. Фредерикс, 28. Соучек, 30. Антонио, 41. Райс, 17. Боуэн (Ярмоленко 78).

Челси: 1. Аррисабалага, 2. Рюдигер, 3. Алонсо, 4. Кристенсен, 28. Аспиликуэта, 7. Канте, 8. Баркли (Лофтус-Чик 63), 17. Ковачич (Маунт 53), 22. Пулишич, 10. Виллиан, 9. Абрахам (Жиру 63).

Предупреждения: Лансини 66, Райс 70 - Виллиан 82