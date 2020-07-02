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Ярмоленко забил победный гол Вест Хэма в ворота Челси
После выхода на замену
"Вест Хэм" смог вырвать победу над "Челси" на последних минутах. Герой дерби - Андрей Ярмоленко.
Украинец вышел на замену на 78-й минуте, а 90-й - забил решающий. Гол был забит после провала "Челси" в обороне, что привело к контратаки "молотков".
Данный гол стал для Андрея четвертвым в этом сезоне в АПЛ.
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Комментарии (11)
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Dr. House (Подолье)
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+3
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Ramses-ua (Запорожье)
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FC Energy (Новая Каховка)
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Lion Killer (Львів)
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amg333 (Kyiv )
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IvaneZZZ (Киев)
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+4
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amg333 (Kyiv )
02.07.2020 в 01:06
+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
02.07.2020 в 01:17
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-5
amg333 (Kyiv )
02.07.2020 в 01:21
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Juva_07 (UA)
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Ramses-ua (Запорожье)
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