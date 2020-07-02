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Ярмоленко забил победный гол Вест Хэма в ворота Челси

Англия
(3 голосов)

После выхода на замену

Ярмоленко забил победный гол Вест Хэма в ворота Челси
UA-Футбол
Новина українською

"Вест Хэм" смог вырвать победу над "Челси" на последних минутах. Герой дерби - Андрей Ярмоленко.

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Украинец вышел на замену на 78-й минуте, а 90-й - забил решающий. Гол был забит после провала "Челси" в обороне, что привело к контратаки "молотков".

Данный гол стал для Андрея четвертвым в этом сезоне в АПЛ.

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В статье: Андрей Ярмоленко Челси (Лондон) Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (11)
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Dr. House (Подолье)
02.07.2020 в 01:43
Молодець, Ярмола! Це відповідь всім твоїм хейтерам! Переможний гол Челсі на 90-й хвилині у скрутний для команди час - цим голом ти відбив як мінімум половину коштів, які на тебе були затрачені. В тебе ще все попереду в Європі! І за збірну також!
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+3
0
Ramses-ua (Запорожье)
02.07.2020 в 01:39
Альо!,киевский,может ну его на*уй украинцев выделять по региональной и клубной принадлежности +расисткой ху*те.Ты посмотри какое рыговское животное управляет твоим клубом.Ярмола игрок национальной сборной,а значит наш
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
02.07.2020 в 01:58
Быдлу ничего не докажешь
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0
0
Lion Killer (Львів)
02.07.2020 в 01:05
Давай Андрюха додавай, можеш більше! Браво-браво!
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+4
0
amg333 (Kyiv )
02.07.2020 в 00:51
И ни одного даунецкого хейтера!!..но за то они тут как тут,после не удачных игр из-за травм,и как же одни быстро реагируют на хорош е игры бывших даунецких бразильских обезьян..позорники даунецкие,им всегда были ближе,всякие конченные подлые ферны и сырники недоделанные,чем украинцы!!!
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+5
-2
IvaneZZZ (Киев)
02.07.2020 в 00:58
Методички им не позволяют что то хорошее сказать
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+4
-1
amg333 (Kyiv )
02.07.2020 в 01:06
Ну понятное дело им не на нравятся такие как Ярмола и Миля,потому что регулярно опускали эту даунецкую помойку под названием ФК вагина,
+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
02.07.2020 в 01:17
У тебя явно с головой непорядок
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+1
-5
amg333 (Kyiv )
02.07.2020 в 01:21
За собой смотри,доктор недоделанный
+4
-2
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Juva_07 (UA)
02.07.2020 в 00:21
Давно пора было в свою игру играть! Молодца!
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+5
0
Ramses-ua (Запорожье)
02.07.2020 в 00:17
Ярмола,верим в тебя,красава!
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+4
0


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