Ярмоленко забил победный гол Вест Хэма в ворота Челси

"Вест Хэм" смог вырвать победу над "Челси" на последних минутах. Герой дерби - Андрей Ярмоленко.

Украинец вышел на замену на 78-й минуте, а 90-й - забил решающий. Гол был забит после провала "Челси" в обороне, что привело к контратаки "молотков".

Данный гол стал для Андрея четвертвым в этом сезоне в АПЛ.