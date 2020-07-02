  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фактор Ярмоленко. Вест Хэм - Челси 3:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фактор Ярмоленко. Вест Хэм - Челси 3:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Вест Хэм - Челси, Чемпионат Англии, 1 июля 2020

Фактор Ярмоленко. Вест Хэм - Челси 3:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча между лондонскими Вест Хэмом и Челси в рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги. Аристократы открыли счет на 42-й минуте, но перед и сразу после перерыва молотобойцы смогли ответить двумя точными ударами. На 72-й минуте Виллиан оформил дубль. Счет 2:2 держался до 89-й минуты, а затем свое слово сказал Андрей Ярмоленко, который вышел на замену за десять минут до этого. Для украинца это четвертый гол в рамках АПЛ в текущем сезоне. Победа позволила Вест Хэму подняться на 16-ю строчку в турнирной таблице.

Английская Премьер-лига. 32-й тур

Вест Хэм - Челси 3:2

Голы: Сучек 45 + 2, Антонио 51, Ярмоленко 89 - Виллиан 42 пен., 72

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Виллиан Челси (Лондон) Вест Хэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...