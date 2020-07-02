Фактор Ярмоленко. Вест Хэм - Челси 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча между лондонскими Вест Хэмом и Челси в рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги. Аристократы открыли счет на 42-й минуте, но перед и сразу после перерыва молотобойцы смогли ответить двумя точными ударами. На 72-й минуте Виллиан оформил дубль. Счет 2:2 держался до 89-й минуты, а затем свое слово сказал Андрей Ярмоленко, который вышел на замену за десять минут до этого. Для украинца это четвертый гол в рамках АПЛ в текущем сезоне. Победа позволила Вест Хэму подняться на 16-ю строчку в турнирной таблице.

Английская Премьер-лига. 32-й тур

Вест Хэм - Челси 3:2

Голы: Сучек 45 + 2, Антонио 51, Ярмоленко 89 - Виллиан 42 пен., 72