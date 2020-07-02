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"Именно поэтому Челси борется за ТОП-4, а не за чемпионство". Лэмпард – про поражение от Вест Хэма

Англия
(3 голосов)

Естественно, Фрэнк недоволен

"Именно поэтому Челси борется за ТОП-4, а не за чемпионство". Лэмпард – про поражение от Вест Хэма
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Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итоги поражения в рамках поединка 32-го тура Английской Премьер-лиги с "Вест Хэмом" (3:2). Цитирует англичанина BBC. Напомним, победный гол забил украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко.

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"Это АПЛ – такое случается, если совершаешь такие ошибки, как мы сегодня. "Челси" владел мячом, но допускал ошибки, соперники доставляют нам проблемы в подобных случаях. Я недоволен всеми пропущенными голами. Никто не подарит вам победу за два забитых гола. Нужно играть лучше".

"Вест Хэм" контратаковал, мы знали, что так будет. Мы про многое знали, но интерпретировали моменты неверно. Именно поэтому "Челси" борется за топ-4, а не за чемпионство. Я недоволен, но мы опережаем "МЮ" на два пункта. Если в больших матчах не относиться правильно к деталям, то команда будет терять очки. Нам нужна стабильность".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
BBC

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