Клопп: Чемпионский коридор Сити? Мне это не нужно – Ливерпуль не празднует события недельной давности

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о том, что "Манчестер Сити" может устроить его команде чемпионский коридор перед сегодняшним очным матчем в рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги. Цитирует немецкого менеджера "красных" Daily Mail.

"Я не уверен, было ли у меня когда-нибудь в карьере подобное. Такое случалось очень давно в Германии… Не знаю, является ли коридор немецкой традицией. Это красивый жест, я согласен на 100%".