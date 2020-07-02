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Клопп: Чемпионский коридор Сити? Мне это не нужно – Ливерпуль не празднует события недельной давности

Англия
(1 голосов)

Ответ Юргена

Клопп: Чемпионский коридор Сити? Мне это не нужно – Ливерпуль не празднует события недельной давности
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о том, что "Манчестер Сити" может устроить его команде чемпионский коридор перед сегодняшним очным матчем в рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги. Цитирует немецкого менеджера "красных" Daily Mail.

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"Я не уверен, было ли у меня когда-нибудь в карьере подобное. Такое случалось очень давно в Германии… Не знаю, является ли коридор немецкой традицией. Это красивый жест, я согласен на 100%".

"Скажу честно: мне это не нужно. Все дело в эффекте. Мы едем в Манчестер, чтобы сыграть в футбол и победить. Мы не празднуем события недельной давности".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
Daily Mail

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