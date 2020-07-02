Манчестер Сити - Ливерпуль: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

"Манчестер Сити" именно та команда, которая может испортить настроение "Ливерпулю", а также опустить нового чемпиона Англии с небес на землю. В любом случае противостояние манкунианцев и мерсисайдцев это центральная дуэль всего чемпионата, даже если уже отсутствует турнирная мотивация.

Может даже хорошо, что команды смогут показать игру без чувства ответственности за результат. В таком случае матч может получиться более зрелищным, увлекательным и результативным.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Манчестер Сити 22:15 Ливерпуль

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Сетанта", начало встречи в 22:15.