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Манчестер Сити - Ливерпуль: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Англия
(3 голосов)

Где 02.07.2020 покажут онлайн трансляцию противостояния на Этихад

Манчестер Сити - Ливерпуль: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Новина українською

"Манчестер Сити" именно та команда, которая может испортить настроение "Ливерпулю", а также опустить нового чемпиона Англии с небес на землю. В любом случае противостояние манкунианцев и мерсисайдцев это центральная дуэль всего чемпионата, даже если уже отсутствует турнирная мотивация.

Может даже хорошо, что команды смогут показать игру без чувства ответственности за результат. В таком случае матч может получиться более зрелищным, увлекательным и результативным.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Манчестер Сити 22:15 Ливерпуль

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Сетанта", начало встречи в 22:15.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити
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