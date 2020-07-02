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Манчестер Сити - Ливерпуль: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Где 02.07.2020 покажут онлайн трансляцию противостояния на Этихад
"Манчестер Сити" именно та команда, которая может испортить настроение "Ливерпулю", а также опустить нового чемпиона Англии с небес на землю. В любом случае противостояние манкунианцев и мерсисайдцев это центральная дуэль всего чемпионата, даже если уже отсутствует турнирная мотивация.
Может даже хорошо, что команды смогут показать игру без чувства ответственности за результат. В таком случае матч может получиться более зрелищным, увлекательным и результативным.
Чемпионат Англии. 32-й тур
Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)
Манчестер Сити 22:15 Ливерпуль
Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>
В Украине поединок будет транслировать телеканал "Сетанта", начало встречи в 22:15.
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