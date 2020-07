Виллиан – первый футболист в истории АПЛ, который забивал в каждом месяце календарного года

Гол вингера "Челси" Виллиана в ворота "Вест Хэма" в матче 32-го тура чемпионата Англии стал историческим. Правда, два точных удара бразильца не помогли "пенсионерам" добиться победы на поле "молотобойцев" (2:3).

По данным из Твиттера, 31-летний Виллиан стал первым исполнителем в истории Английской Премьер-лиги игроком, которому удалось забить в каждом месяце календарного года.

August ⚽️ September ⚽️ October ⚽️ November ⚽️ December ⚽️ January ⚽️ February ⚽️ March ⚽️ April ⚽️ May ⚽️ June ⚽️ July ⚽️ @willianborges88 is the first player to score a #PL goal in all 12 calendar months ???? pic.twitter.com/kYCLpzUMs8

К слову, свои мячи в этом матче бразилец забил со штрафного и пенальти – он стал первым футболистом за 4 года, которому удалось с 11-метровой отметки и со стандартного положения в рамках поединка. В последний раз подобное достижение покорилось экс-хавбеку "синих" Сеску Фабрегасу в марте 2016 года – к слову, от выстрелов испанца пострадал "Вест Хэм".

Willian is the first player to score a direct free-kick and a penalty in the same #PL match since Cesc Fabregas for Chelsea ???? West Ham back in March 2016#WHUCHE pic.twitter.com/oHAMK8CVs7