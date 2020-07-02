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Бельерин: Попадание в Лигу чемпионов было для нас целью с начала сезона

Англия
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Лондонцам не хватает 8 очков

Бельерин: Попадание в Лигу чемпионов было для нас целью с начала сезона
Новина українською

Защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин заявил, что "Арсенал" всё ещё претендует на попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

После неполных 32 туров "Арсенал" занимает седьмую строчку английской Премьер-лиги. За шесть туров до окончания сезона "ганнерз" отстают от "Челси", который занимает четвёртую строчку на восемь очков.

"Попадание в Лигу чемпионов было для нас целью с начала сезона. И, очевидно, с момента возвращения чемпионата Англии после коронавирусной паузы. У нас не получилось добиться идеального старта после возобновления Премьер-лиги, но мы усердно работали на протяжении всего карантина — не только физически, но и тактически. Я думаю, эти несколько игр были нужны нам, чтобы вывести новые концепции на поле.

Мы постепенно становимся лучше и приближаемся к нашей цели.", — приводит слова игрока Daily Mail.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эктор Бельерин Бельерин
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