Гвардиола запланировал перестройку в Манчестер Сити

Состав "Манчестер Сити" может заметно измениться в ближайшее трансферное окно, сообщает The Guardian.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола запланировал перестройку в команде. Он считает, что необходимо приобрести замену для покинувшего клуб в прошлом году защитника Венсана Компани, нападающего Лероя Сане, который в скором времени перейдёт в "Баварию", полузащитника Давида Сильвы, чья карьера в "Манчестер Сити" подходит к концу, а также хавбека Фернандиньо и форварда Серхио Агуэро, поскольку их контракты истекают через год и им обоим больше 30 лет.

Среди футболистов, находящихся в сфере интересов "Манчестер Сити", находятся защитники Калиду Кулибали из "Наполи" и Давид Алаба из "Баварии". Отмечается, что в австрийце Гвардиолу привлекает универсальность – он способен сыграть как на фланге, так и в центре обороны.