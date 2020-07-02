Клопп: Не стану себя сравнивать с Далглишем и Шенкли

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о сравнениях с легендарными наставниками красных.

Немецкий специалист стал третьим тренером в истории мерсисайдцев, которому удалось привести команду к победам в Лиге чемпионов и чемпионате Англии. Ранее это достижение покорялось Бобу Пейсли и Джо Фэгану. При этом другим культовым наставникам – Биллу Шенкли и Кенни Далглишу – удалось выиграть только национальное первенство.

"Я удивлён, если честно. Знаю причины, по которым Кенни не выиграл Лигу чемпионов, но точно не могу сказать, почему это не удалось Биллу. Но это неважно. Я бы никогда не стал сравнивать себя с ними. Никто не должен этого делать. Это были другие времена, люди строили клуб.

Эти победы – большое достижение, я это знаю. Понимаю, как мы это сделали. В основном благодаря усердной работе людей в "Мелвуде" и страсти к клубу. Такие вещи никогда не достигаются легко, и наш случай не стал исключением, но это делает их ещё более ценными и эмоциональными", — цитирует Клоппа Goal.com со ссылкой на Sky Sports.