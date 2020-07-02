Манчестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

И даже без турнирной мотивации, матч между "Ман Сити" и "Ливерпулем" все равно должен получиться очень зрелищным. "Горожане" и "красные" - лучшие команды Англии, а возможно и всей Европы. К тому же, хозяева захотят отомстить сопернику за обидное поражение в первом круге.

АПЛ. 32-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Манчестер Сити 22:15 Ливерпуль

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