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Манчестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Где 02.07.2020 покажут видео онлайн трансляцию центрального матча 32-го тура

Манчестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

И даже без турнирной мотивации, матч между "Ман Сити" и "Ливерпулем" все равно должен получиться очень зрелищным. "Горожане" и "красные" - лучшие команды Англии, а возможно и всей Европы. К тому же, хозяева захотят отомстить сопернику за обидное поражение в первом круге.

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АПЛ. 32-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Манчестер Сити 22:15 Ливерпуль

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединкa >>

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити
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