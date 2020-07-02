Осторожно, клинки снова заточены. Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм 3:1

На правах хозяев "Шеффилд Юнайтед" активно начал поединок, но именно "Тоттенхэм" должен был воспользоваться уже первым своим стандартом – после подачи корнера Дайер головой сбросил мяч на дальнюю штангу, где Сиссоко не успел замкнуть "подарок" от Эрика в пустые ворота. Команды попеременно владели снарядом в первом тайме, не будучи при этом эффективными у владений как Льориса, так и Хендерсона. Неточные удары Кейна и Сиссоко, отскок от Сона в руки Дину – потуги "шпор" не тянули на опасность.

Команды смогли разбудить болельщиков у телевизоров только через полчаса после стартового свистка: Сандер Берге забил дебютный гол в составе "Шеффилда" и первый в поединке после удара в угол ворот Льориса (1:0). "Тоттенхэм" был наказан закономерно.

Казалось бы, "шпоры" мгновенно сравняли счет, но нет. Соло Моуры завершилось отскоком сферы к Кейну – англичанин подхватил снаряд, убрал защитника и пробил в аккурат под опорную ногу Хендерсона. В игру вмешался VAR и превратил потенциальный гандбол в исполнении Моуры в реальный – Кавана отменил взятие ворот. Нельзя сказать, что Лукас целенаправленно играл рукой во время падения – скорее, это мяч нашел руку хавбека. Тем не менее, любой подобный момент в атаке – это нарушение правил.

Гости совсем немного взвинтили темп с нулевого на более-менее приемлемый: Моура стал чаще задействовать дриблинг, а "Тоттенхэм" – получать стандарты у чужих ворот. К сожалению для Моуриньо, этого было слишком мало при столь грамотной игре от "Шеффилда" в обороне.

Нельзя сказать, что после перерыва Жозе внес корректировки – напротив, хозяева шли вперед даже активнее, чем в первом тайме. "Клинки" чередовали средний и низкий блок при обороне, ставя этим в тупик полузащиту "Тоттенхэма" и Кейна на острие – перепасовки вдоль линии штрафной площадки Хендерсона выглядели уныло.

И на этом фоне "Шеффилд" ожидаемо удвоил цифры на табло – избавившийся от опеки Осборн прострелил на Муссе (вышел вместо Макголдрика) после аккуратного паса Стивенса, а Лис в касание расстреливал уже пустые ворота (2:0). На радость фанатов "шпор" у телевизоров, Моуриньо выпустил на поле Ндомбеле (!) и Алли вместо защитника Орье, пытаясь перестроиться на схему с тремя защитниками. Правда, "клинкам" даже не пришлось что-либо менять – "Тоттенхэм" по-прежнему не демонстрировал должного давления и темпа. Жозе продолжал перестроения, которые были понятны только самому португальцу – вместо Дэвиса (защитника) на поле вышел Вертонген (защитник). Такую субституцию можно объяснить разве что усталостью Бена. Тем временем, "Шеффилд" забил еще раз: Болдок получил мяч после лонгболла на свой фланг, отыграл на Берге, а Сандер добавил к голу ассист, прострелив во вратарскую площадку на Макберни (3:0).

"Тоттенхэм" хватило лишь на гол престижа – чуть ли не первая толковая комбинация "шпор" во втором тайме завершилась забитым мячом. Моура разрезал оборону передачей на Сона, а кореец отдал на Кейна – Гарри не сплоховал (3:1). "Шеффилд" провел великолепный поединок и не позволил Моуриньо добыть двухсотую победу в рамках работы в АПЛ. К Жозе остаются лишь вопросы, в то время как Уайлдеру нужно лишь аплодировать – похоже, "клинки" оклемались.

АПЛ, 32-й тур.

Стадион: "Брэмолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" – "Тоттенхэм" 3:1

Голы: Берге (31), Муссе (69), Макберни (84) – Кейн (90)

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон – Башем, Иган, Робинсон – Болдок, Берге, Норвуд, Осборн, Стивенс – Макберни (Фримен, 90+1), Макголдрик (Муссе, 62)

"Тоттенхэм": Льорис – Дэвис (Вертонген, 81), Дайер, Санчес, Орье (Алли, 71) – Ло Чельсо, Сиссоко (Ндомбеле, 71), Сон, Бергвейн (Ламела, 56), Моура – Кейн

Предупреждения: Норвуд (69), Макберни (89)