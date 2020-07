Осторожно, клинки снова заточены. Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм 3:1

На правах хозяев "Шеффилд Юнайтед" активно начал поединок, но именно "Тоттенхэм" должен был воспользоваться уже первым своим стандартом – после подачи корнера Дайер головой сбросил мяч на дальнюю штангу, где Сиссоко не успел замкнуть "подарок" от Эрика в пустые ворота. Команды попеременно владели снарядом в первом тайме, не будучи при этом эффективными у владений как Льориса, так и Хендерсона. Неточные удары Кейна и Сиссоко, отскок от Сона в руки Дину – потуги "шпор" не тянули на опасность.

Команды смогли разбудить болельщиков у телевизоров только через полчаса после стартового свистка: Сандер Берге забил дебютный гол в составе "Шеффилда" и первый в поединке после удара в угол ворот Льориса (1:0). "Тоттенхэм" был наказан закономерно.

Казалось бы, "шпоры" мгновенно сравняли счет, но нет. Соло Моуры завершилось отскоком сферы к Кейну – англичанин подхватил снаряд, убрал защитника и пробил в аккурат под опорную ногу Хендерсона. В игру вмешался VAR и превратил потенциальный гандбол в исполнении Моуры в реальный – Кавана отменил взятие ворот. Нельзя сказать, что Лукас целенаправленно играл рукой во время падения – скорее, это мяч нашел руку хавбека. Тем не менее, любой подобный момент в атаке – это нарушение правил.

Гости совсем немного взвинтили темп с нулевого на более-менее приемлемый: Моура стал чаще задействовать дриблинг, а "Тоттенхэм" – получать стандарты у чужих ворот. К сожалению для Моуриньо, этого было слишком мало при столь грамотной игре от "Шеффилда" в обороне.

