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Игроки Ман Сити устроили Ливерпулю чемпионский коридор

Англия
(1 голосов)

Гвардиола слово сдержал

Игроки Ман Сити устроили Ливерпулю чемпионский коридор
UA-Футбол
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Очень символично, что первый матч в качестве чемпиона Англии "Ливерпуль" проводит именно против "Ман Сити". Команда Гвардиолы стала победителем год назад, опередив "красных" на одно очко.

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Перед игрой футболисты "горожан" устроили чемпионский коридор. Именно это обещал сделать Гвардиола еще несколько дней назад.

Отметим, что Александр Зинченко наблюдает за игрой со скамейки запасных.

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В статье: Хосеп Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
02.07.2020 в 23:06
Після такої поваги до суперника, маючи такий відрив, можна і програти.
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alex 66 (Кременчуг)
02.07.2020 в 22:49
Браво! Молодцы, так и нужно, традиции надо чтить.
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