Игроки Ман Сити устроили Ливерпулю чемпионский коридор

Очень символично, что первый матч в качестве чемпиона Англии "Ливерпуль" проводит именно против "Ман Сити". Команда Гвардиолы стала победителем год назад, опередив "красных" на одно очко.

Перед игрой футболисты "горожан" устроили чемпионский коридор. Именно это обещал сделать Гвардиола еще несколько дней назад.

The Reds are out to a guard of honour at the Etihad #MCILIV pic.twitter.com/oVuEuBUR0n