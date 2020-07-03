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Манчестер Сити - Ливерпуль 4:0. Показательная порка, или Так, кто из них лучше?

Англия
(1 голосов)

Горький, но необходимый урок для нового чемпиона АПЛ

Манчестер Сити - Ливерпуль 4:0. Показательная порка, или Так, кто из них лучше?
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Чемпионат Англии. 32-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Манчестер Сити - Ливерпуль 4:0

Голы: де Брюйне 25 (пен.), Стерлинг 35, Фоден 45, Окслэйд-Чемберлен 66 (авт.)

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер (Конселу 73), 14. Лапорт (Отаменди 80), 22. Менди, 50. Гарсия, 7. Стерлинг (Б. Силва 80), 16. Родри, 17. де Брюйне, 47. Фоден, 8. Гюндоган, 9. Габриэл Жезус (Марез 58).

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез (Окслэйд-Чемберлен 46), 26. Робертсон Э., 5. Вейналдум (Кейта 62), 9. Фирмино (Ориги 62), 10. Мане (Минамино 85), 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд (Уильямс 76), 11. Салах.

Предупреждения: Менди 42, Уолкер 56 - Гомез 24, Хендерсон 90+1

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В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити
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