Манчестер Сити - Ливерпуль 4:0. Обзор матча и видео голов

Вашему вниманию видео обзор матча 32-го тура Английской Премьер-лиги Манчестер Сити - Ливерпуль. Горожанам еще нужно защитить свое текущее второе место, тогда как красные последние дни праздновали свое чемпионство. Очевидно, разница в мотивации и обусловила итоговый результат - команда Гвардиолы раздавила команду Клоппа, забив четыре сухих мяча.

Английская Премьер-лига. 32-й тур

2 июля 2020. Манчестер. Стадион "Сити оф Манчестер"

Манчестер Сити - Ливерпуль 4:0

Голы: де Брюйне 25 пен., Стерлинг 35, Фоден 45, Окслейд-Чемберлен 66 аг