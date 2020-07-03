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Манчестер Сити - Ливерпуль 4:0. Обзор матча и видео голов

Англия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Ливерпуль, 2 июля 2020

Манчестер Сити - Ливерпуль 4:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Вашему вниманию видео обзор матча 32-го тура Английской Премьер-лиги Манчестер Сити - Ливерпуль. Горожанам еще нужно защитить свое текущее второе место, тогда как красные последние дни праздновали свое чемпионство. Очевидно, разница в мотивации и обусловила итоговый результат - команда Гвардиолы раздавила команду Клоппа, забив четыре сухих мяча.

Английская Премьер-лига. 32-й тур

2 июля 2020. Манчестер. Стадион "Сити оф Манчестер"

Манчестер Сити - Ливерпуль 4:0

Голы: де Брюйне 25 пен., Стерлинг 35, Фоден 45, Окслейд-Чемберлен 66 аг

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Киев)
03.07.2020 в 08:09
Можно было проиграть и 0:17 на радость манситевским онанистам)
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