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"Ливерпуль выпил немало пива на прошлой неделе". Гвардиола – про разгром чемпионов АПЛ со счетом 4:0
Пеп подколол Клоппа
"Манчестер Сити" обыграл "Ливерпуль" со счетом 4:0 в рамках поединка 32-го тура АПЛ. Перед стартовым свистком "горожане" организовали для "красных" чемпионский коридор, после чего не оставили от мерсисайдцев камня на камне. Цитирует Хосепа Гвардиолу Independent и английские СМИ.
"Я думаю, они выпили немало пива на прошлой неделе, но на "Этихад" соперник приехал без алкоголя в крови, поэтому нашей команде нужно отдать должное. Во время чемпионского коридора я видел игроков "Ливерпуля" – они были невероятно сосредоточены".
"Мы победили чемпионов АПЛ, необыкновенную смелую команду, лучшую, с которой я когда-либо сталкивался в своей карьере на высоком уровне. Этот матч поможет нам при подготовке к поединкам с "Арсеналом" и "Реалом". Де Брюйне? Кевин обладает необходимыми качествами и прекрасным видением поля, он является важным футболистом для нас и всей лиги".
Pep Guardiola: “Liverpool are the best team I’ve ever faced.”— Anfield Watch (@AnfieldWatch) July 2, 2020
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