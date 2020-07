"Ливерпуль выпил немало пива на прошлой неделе". Гвардиола – про разгром чемпионов АПЛ со счетом 4:0

"Манчестер Сити" обыграл "Ливерпуль" со счетом 4:0 в рамках поединка 32-го тура АПЛ. Перед стартовым свистком "горожане" организовали для "красных" чемпионский коридор, после чего не оставили от мерсисайдцев камня на камне. Цитирует Хосепа Гвардиолу Independent и английские СМИ.

Pep Guardiola: “Liverpool are the best team I’ve ever faced.”



pic.twitter.com/pjq0bAwhuc