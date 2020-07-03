  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Ливерпуль выпил немало пива на прошлой неделе". Гвардиола – про разгром чемпионов АПЛ со счетом 4:0
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Ливерпуль выпил немало пива на прошлой неделе". Гвардиола – про разгром чемпионов АПЛ со счетом 4:0

Англия
(1 голосов)

Пеп подколол Клоппа

"Ливерпуль выпил немало пива на прошлой неделе". Гвардиола – про разгром чемпионов АПЛ со счетом 4:0
Новина українською

"Манчестер Сити" обыграл "Ливерпуль" со счетом 4:0 в рамках поединка 32-го тура АПЛ. Перед стартовым свистком "горожане" организовали для "красных" чемпионский коридор, после чего не оставили от мерсисайдцев камня на камне. Цитирует Хосепа Гвардиолу Independent и английские СМИ.

Читайте такжеМанчестер Сити - Ливерпуль 4:0. Обзор матча и видео голов

"Я думаю, они выпили немало пива на прошлой неделе, но на "Этихад" соперник приехал без алкоголя в крови, поэтому нашей команде нужно отдать должное. Во время чемпионского коридора я видел игроков "Ливерпуля" – они были невероятно сосредоточены".

"Мы победили чемпионов АПЛ, необыкновенную смелую команду, лучшую, с которой я когда-либо сталкивался в своей карьере на высоком уровне. Этот матч поможет нам при подготовке к поединкам с "Арсеналом" и "Реалом". Де Брюйне? Кевин обладает необходимыми качествами и прекрасным видением поля, он является важным футболистом для нас и всей лиги".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
мы за динамо (киев)
03.07.2020 в 09:31
краще помовчав би вже. пустомеля.
Ответить
0
0
Primeval (Одесса)
03.07.2020 в 09:25
Вы определитесь какой счёт то? 4-0 или 6-0?
Ответить
0
0
Dr. House (Подолье)
03.07.2020 в 09:28
Там пятый был залетел, но не засчитали , то может 5:0?))
Ответить
0
0
ascent (Луксор)
03.07.2020 в 09:22
В заголовке 6:0, в статье 4:0?
Ответить
0
0
Dr. House (Подолье)
03.07.2020 в 09:24
Тут с похмелья не только игроки Ливера)))
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...