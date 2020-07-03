"Ливерпуль выпил немало пива на прошлой неделе". Гвардиола – про разгром чемпионов АПЛ со счетом 4:0

"Манчестер Сити" обыграл "Ливерпуль" со счетом 4:0 в рамках поединка 32-го тура АПЛ. Перед стартовым свистком "горожане" организовали для "красных" чемпионский коридор, после чего не оставили от мерсисайдцев камня на камне. Цитирует Хосепа Гвардиолу Independent и английские СМИ.

"Я думаю, они выпили немало пива на прошлой неделе, но на "Этихад" соперник приехал без алкоголя в крови, поэтому нашей команде нужно отдать должное. Во время чемпионского коридора я видел игроков "Ливерпуля" – они были невероятно сосредоточены".

"Мы победили чемпионов АПЛ, необыкновенную смелую команду, лучшую, с которой я когда-либо сталкивался в своей карьере на высоком уровне. Этот матч поможет нам при подготовке к поединкам с "Арсеналом" и "Реалом". Де Брюйне? Кевин обладает необходимыми качествами и прекрасным видением поля, он является важным футболистом для нас и всей лиги".