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Невилл: С Манчестер Сити Робертсон играл так, словно целую неделю был навеселе

Англия
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Эндрю откровенно повозили

Невилл: С Манчестер Сити Робертсон играл так, словно целую неделю был навеселе
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Бывший капитан "Манчестер Юнайтед", а сейчас эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал действия шотландского защитника "Ливерпуля" Эндрю Робертсона в проигранном матче "красных" в рамках тура АПЛ против "Манчестер Сити" (4:0). Цитирует англичанина The Independent.

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"Он невероятно выступает последние два сезона в "Ливерпуле", но вчера Робертсон действовал так, словно целую неделю был навеселе. Это на него не похоже, он оставлял огромное пространство за спиной, выдергивался и давал себя обыгрывать".

"К примеру: он видит, как на него бежит Фоден и рушит структуру. Все знают, что Фил завершает атаки таким образом, что Гвардиола потом долго пребывает в восторге".

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В статье: Хосеп Гвардиола Гари Невилл Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Эндрю Робертсон Фил Фоден
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Источник:
Independent

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