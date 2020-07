Невилл: С Манчестер Сити Робертсон играл так, словно целую неделю был навеселе

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед", а сейчас эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал действия шотландского защитника "Ливерпуля" Эндрю Робертсона в проигранном матче "красных" в рамках тура АПЛ против "Манчестер Сити" (4:0). Цитирует англичанина The Independent.

G Nev on Robertson: "He's been playing like he has been out on the lash!"



Phil Foden's third for Man City just before half-time has the hosts in firm control.



???? Watch on Sky Sports PL

???? Follow #MCILIV here: https://t.co/sGc7uZdkgk

???? Download the @SkySports app! pic.twitter.com/he6EmuS9Td