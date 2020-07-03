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Невилл: С Манчестер Сити Робертсон играл так, словно целую неделю был навеселе
Эндрю откровенно повозили
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед", а сейчас эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал действия шотландского защитника "Ливерпуля" Эндрю Робертсона в проигранном матче "красных" в рамках тура АПЛ против "Манчестер Сити" (4:0). Цитирует англичанина The Independent.
"Он невероятно выступает последние два сезона в "Ливерпуле", но вчера Робертсон действовал так, словно целую неделю был навеселе. Это на него не похоже, он оставлял огромное пространство за спиной, выдергивался и давал себя обыгрывать".
"К примеру: он видит, как на него бежит Фоден и рушит структуру. Все знают, что Фил завершает атаки таким образом, что Гвардиола потом долго пребывает в восторге".
G Nev on Robertson: "He's been playing like he has been out on the lash!"— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 2, 2020
Phil Foden's third for Man City just before half-time has the hosts in firm control.
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