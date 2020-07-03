Интер готов выкупить Санчеса за 25 миллионов евро

Миланский клуб изучает возможность заключения полноценного контракта с вингером Алексисом Санчесом, принадлежащим "Манчестер Юнайтед".

Goal утверждает, что "нерадзурри" готовы выкупить 31-летнего чилийца за 20 млн евро.

Санчес будет в аренде у "Интера" до начала августа, так как клубы договорились о продлении арендного соглашения до завершения текущего чемпионата Италии. А вот в августовских матчах решающих стадий плей-офф Лиги Европы, если "Интер" сумеет пройти "Хетафе", чилиец принимать участие не сможет – манкунианцы ему это запретили. На "Олд Траффорд" боятся, что Санчес может травмироваться, что его предполагаемую продажу в межсезонье сделает невозможным.

В текущем сезоне Санчес провел за "Интер" 13 матчей в Серии А, забил 2 гола, отдал 5 ассистов.