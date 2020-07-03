  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Интер готов выкупить Санчеса за 25 миллионов евро
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер готов выкупить Санчеса за 25 миллионов евро

Англия
(1 голосов)

Но согласится ли МЮ?

Интер готов выкупить Санчеса за 25 миллионов евро
Новина українською

Миланский клуб изучает возможность заключения полноценного контракта с вингером Алексисом Санчесом, принадлежащим "Манчестер Юнайтед".

Goal утверждает, что "нерадзурри" готовы выкупить 31-летнего чилийца за 20 млн евро.

Санчес будет в аренде у "Интера" до начала августа, так как клубы договорились о продлении арендного соглашения до завершения текущего чемпионата Италии. А вот в августовских матчах решающих стадий плей-офф Лиги Европы, если "Интер" сумеет пройти "Хетафе", чилиец принимать участие не сможет – манкунианцы ему это запретили. На "Олд Траффорд" боятся, что Санчес может травмироваться, что его предполагаемую продажу в межсезонье сделает невозможным.

В текущем сезоне Санчес провел за "Интер" 13 матчей в Серии А, забил 2 гола, отдал 5 ассистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексис Санчес Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...