Клопп: Мы думаем не о следующем сезоне, а об этом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих эмоциях на следующий день после поражения от "Манчестер Сити" в матче 32-го тура АПЛ со счётом 0:4.

Напомним, что к 32 туру английской Премьер-лиги "Ливерпуль" уже гарантировал себе чемпионство по итогам нынешнего сезона.

"Я был не в очень хорошем настроении, когда проснулся. Но всё стало хорошо, когда я приехал на базу, потому что это то место, где мы делаем вещи другими. Здесь мы работаем над решениями тех проблем, которые проявились в матче с "Манчестер Сити".

На данный момент мы думаем не о следующем сезоне, а об этом. Впереди нас ждёт еще многое", – приводит слова тренера "Ливерпуля" журналист Джеймс Пирс в социальной сети "Твиттер".