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СМИ: Арсенал хочет заполучить Гризманна и предложит Барселоне двух своих игроков

Англия
(1 голосов)

Каков будет ответ каталонцев?

СМИ: Арсенал хочет заполучить Гризманна и предложит Барселоне двух своих игроков
UA-Футбол
Новина українською

Несколько дней назад появилась информация, что каталонская "Барселона" рассмотрит вариант ухода Антуана Гризманна. Уже сейчас на него появился покупатель.

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Как сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на Daily Express, интерес к французу проявляет "Арсенал". Они предлагают каталонцам обмен игроками.

Лондонский клуб может отправить в "Барселону" Пьер-Эмерика Обамеянга и Маттео Гендузи. Руководство клуба уверенно, что Антуан позволит "Арсеналу" вновь бороться за место в Лиге Чемпионов.

Сейчас на счету Гризманна 43 матча и 18 результативных действий.

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В статье: Арсенал (Лондон) Антуан Гризманн Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Маттео Гендузи
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(1 голосов)
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Источник:
Mundo Deportivo
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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
03.07.2020 в 18:49
Да кого же может предложить Арсенал? Хлам какой то
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0
0
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Loader (Днепр)
03.07.2020 в 19:01
Ты пишешь всегда очень сложно, никогда не обосновывая самого себя. Этим примером я повторил твою мысль, Штирлиц.
Ответить
0
0
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Инспектор ( )
03.07.2020 в 19:43
Проще некуда
0
0
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Инспектор ( )
03.07.2020 в 19:43
Проще некуда
0
0


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