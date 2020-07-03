СМИ: Арсенал хочет заполучить Гризманна и предложит Барселоне двух своих игроков

Несколько дней назад появилась информация, что каталонская "Барселона" рассмотрит вариант ухода Антуана Гризманна. Уже сейчас на него появился покупатель.

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Как сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на Daily Express, интерес к французу проявляет "Арсенал". Они предлагают каталонцам обмен игроками.

Лондонский клуб может отправить в "Барселону" Пьер-Эмерика Обамеянга и Маттео Гендузи. Руководство клуба уверенно, что Антуан позволит "Арсеналу" вновь бороться за место в Лиге Чемпионов.

Сейчас на счету Гризманна 43 матча и 18 результативных действий.