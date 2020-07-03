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Гвардиола уверен, что в Ман Сити играет лучший полузащитник мира
Многие сразу поняли о ком речь
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что сейчас его подопечный, Кевин Де Брюйне, один из лучших в мире.
"Де Брюйне - очень хороший игрок, в нем есть что-то особенное. Он прекрасно видит поле и отдает передачи. К тому же, у него есть характер. Кевин забил четыре пенальти подряд, хотя до этого у нас были с этим проблемы.
На данный момент, Кевин - лучший полузащитник мира. Однако он может стать лучше и знает об этом", - заявил испанец.
Благодаря своим выступлениям Кевин - один из претендентов на Золотой Мяч.