Гвардиола уверен, что в Ман Сити играет лучший полузащитник мира

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что сейчас его подопечный, Кевин Де Брюйне, один из лучших в мире.

"Де Брюйне - очень хороший игрок, в нем есть что-то особенное. Он прекрасно видит поле и отдает передачи. К тому же, у него есть характер. Кевин забил четыре пенальти подряд, хотя до этого у нас были с этим проблемы.

На данный момент, Кевин - лучший полузащитник мира. Однако он может стать лучше и знает об этом", - заявил испанец.

Благодаря своим выступлениям Кевин - один из претендентов на Золотой Мяч.