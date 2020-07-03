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Гвардиола уверен, что в Ман Сити играет лучший полузащитник мира

Англия
(1 голосов)

Многие сразу поняли о ком речь

Гвардиола уверен, что в Ман Сити играет лучший полузащитник мира
UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что сейчас его подопечный, Кевин Де Брюйне, один из лучших в мире.

"Де Брюйне - очень хороший игрок, в нем есть что-то особенное. Он прекрасно видит поле и отдает передачи. К тому же, у него есть характер. Кевин забил четыре пенальти подряд, хотя до этого у нас были с этим проблемы.

На данный момент, Кевин - лучший полузащитник мира. Однако он может стать лучше и знает об этом", - заявил испанец.

Читайте такжеКапитан Астон Виллы: Де Брюйне – лучший игрок АПЛ. Кевин находится на уровне Месси, Роналду и Мбаппе

Благодаря своим выступлениям Кевин - один из претендентов на Золотой Мяч.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
03.07.2020 в 20:34
Абсолютна правда. І якщо цього сезону вони виграють ЛЧ, а судячи з сьогоднішньої форми суперників, конкурентом є тільки Баварія, і може АМ поставлять автопарк, то йому на 100 % думаю дадуть золотий мяч. Чувак заслужив...
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