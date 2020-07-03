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Официально: Арсенал продлил контракт с 19-летним форвардом
Мудрое решение
Лондонский "Арсенал" официально объявил о том, что Габриэль Мартинелли подписал новый контракт с клубом. До этого, они продлили сделку с Букайо Сака.
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Детали заключенного контракта на данный момент неизвестны. Известно только, что сделка долгосрочная. В текущем сезоне Мартинелли провел 26 матчей, забил десять голов и отдал четыре голевые передачи.
???????? Gabriel Martinelli has signed a new long-term contract!— Arsenal (@Arsenal) July 3, 2020
Отметим, что свою статистику Габриэль уже не улучшит. Из-за травмы он не сыграет до конца сезона.
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