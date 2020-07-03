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Йорк: МЮ необходимо подписать Санчо, чтобы конкурировать с лучшими клубами АПЛ

Англия
(1 голосов)

Правда в словах этих точно есть

Йорк: МЮ необходимо подписать Санчо, чтобы конкурировать с лучшими клубами АПЛ
UA-Футбол
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Легендарный в прошлом форвард "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк советует руководству "дьяволов" подписать Джейдона Санчо.

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"Джейдон - великолепный игрок, которым не зря интересуются лучшие клубы мира. Оле видит в нем игрока, который может усилить состав и заставить других футболистов прогрессировать.

Если "МЮ" хочет конкурировать с "Ман Сити" и "Ливерпулем", то им нужно подписать нового форварда и защитника. Если "МЮ" сможет подписать Санчо, то сделает шаг вперед", - цитирует Йорка Goal.

За своего лидера "Боруссия" хочет получить более ста миллионов. В этом сезоне он отметился 20 голами и 20 голевыми передачами в 44-х матчах.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Дуайт Йорк Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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