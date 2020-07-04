Две главные звезды МЮ травмировали друг друга на тренировке

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рискует остаться без двух ключевых полузащитников накануне сегодняшнего матча с "Борнмутом".

На пятничной тренировке Поль Погба на скорости влетел в своего коллегу по амплуа Бруну Фернандеша. Обоим игрокам потребовалась помощь медицинского персонала, при этом португальцу досталось куда больше. По информации Daily Mirror, оба игрока находятся под вопросом на игру с "вишенками".

"Юнайтед" продолжают погоню за путёвкой в Лигу Чемпионов. На данный момент "манкунианцы" отстают от "Челси" и заветной 4-й строчки на 2 очка.