Стало известно, когда пройдет церемония награждения Ливерпуля

Премьер-Лига подтвердила, что церемония награждения "Ливерпуля" состоится в среду, 22 июля.

Напомним, "Ливерпуль оформил свое первое с 1990 года чемпионство еще на прошлой неделе, когда "Манчестер Сити" проиграл "Челси" со счетом 2:1.

По регламенту победителю должны вручить титул АПЛ в последнем домашнем матче, однако поединок был перенесён из-за участия "Челси" в Кубке Англии.

И вот сейчас Премьер-Лига, наконец, утвердила новую дату матча "Ливерпуль" против "Челси", а вместе с ней и церемонии награждения.