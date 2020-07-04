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Стало известно, когда пройдет церемония награждения Ливерпуля
22 июля "скаузеры" наконец получат заветный трофей
Премьер-Лига подтвердила, что церемония награждения "Ливерпуля" состоится в среду, 22 июля.
Напомним, "Ливерпуль оформил свое первое с 1990 года чемпионство еще на прошлой неделе, когда "Манчестер Сити" проиграл "Челси" со счетом 2:1.
По регламенту победителю должны вручить титул АПЛ в последнем домашнем матче, однако поединок был перенесён из-за участия "Челси" в Кубке Англии.
И вот сейчас Премьер-Лига, наконец, утвердила новую дату матча "Ливерпуль" против "Челси", а вместе с ней и церемонии награждения.
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Комментарии (1)
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Maksrovnii (Днепр)
04.07.2020 в 10:18
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