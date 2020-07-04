  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Стало известно, когда пройдет церемония награждения Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, когда пройдет церемония награждения Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

22 июля "скаузеры" наконец получат заветный трофей

Стало известно, когда пройдет церемония награждения Ливерпуля
Новина українською

Премьер-Лига подтвердила, что церемония награждения "Ливерпуля" состоится в среду, 22 июля.

Напомним, "Ливерпуль оформил свое первое с 1990 года чемпионство еще на прошлой неделе, когда "Манчестер Сити" проиграл "Челси" со счетом 2:1.

По регламенту победителю должны вручить титул АПЛ в последнем домашнем матче, однако поединок был перенесён из-за участия "Челси" в Кубке Англии.

И вот сейчас Премьер-Лига, наконец, утвердила новую дату матча "Ливерпуль" против "Челси", а вместе с ней и церемонии награждения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Maksrovnii (Днепр)
04.07.2020 в 10:18
Так они 2 - 1 сыграли ..... а не 2 - 0
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...