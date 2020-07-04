Челси готов активировать клаусулу центрбека Вильярреала

"Челси" претендует на центрального защитника "Вильярреала" Пау Торреса, сообщает Daily Mail.

В контракте 23-летнего испанца с "субмаринами" прописана клаусула в 45 миллионов фунтов, которой могут воспользоваться лондонцы.

Ранее сам Торрес признался, что активно изучает английский в последние месяцы.

Интерес к игроку также проявляют "Манчестер Сити" и "Барселона".

В 32 матчах АПЛ этого сезона "Челси" пропустил впечатляющие 44 гола, имея 9-ю самую надежную оборону в лиге.