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Челси готов активировать клаусулу центрбека Вильярреала

Англия
(1 голосов)

Шансы Пау Торреса на переезд в АПЛ растут

Челси готов активировать клаусулу центрбека Вильярреала
Новина українською

"Челси" претендует на центрального защитника "Вильярреала" Пау Торреса, сообщает Daily Mail.

В контракте 23-летнего испанца с "субмаринами" прописана клаусула в 45 миллионов фунтов, которой могут воспользоваться лондонцы.

Ранее сам Торрес признался, что активно изучает английский в последние месяцы.

Интерес к игроку также проявляют "Манчестер Сити" и "Барселона".

В 32 матчах АПЛ этого сезона "Челси" пропустил впечатляющие 44 гола, имея 9-ю самую надежную оборону в лиге.

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В статье: Челси (Лондон) Вильярреал
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Комментарии (3)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
04.07.2020 в 10:25
Да вряд ли он перейдет, тем более в АПЛ. Его там затопчут, тем более что карьера движется к концу.
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Инспектор ( )
04.07.2020 в 11:20
23 года конец карьеры? Ну может и так, а то мы удивляемся почему никто не берет Цыганкова или Буяльского
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Инспектор ( )
04.07.2020 в 11:29
А Цыганкову тоже 23....
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