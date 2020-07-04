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Челси готов активировать клаусулу центрбека Вильярреала
Шансы Пау Торреса на переезд в АПЛ растут
"Челси" претендует на центрального защитника "Вильярреала" Пау Торреса, сообщает Daily Mail.
В контракте 23-летнего испанца с "субмаринами" прописана клаусула в 45 миллионов фунтов, которой могут воспользоваться лондонцы.
Ранее сам Торрес признался, что активно изучает английский в последние месяцы.
Интерес к игроку также проявляют "Манчестер Сити" и "Барселона".
В 32 матчах АПЛ этого сезона "Челси" пропустил впечатляющие 44 гола, имея 9-ю самую надежную оборону в лиге.
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Комментарии (3)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
04.07.2020 в 10:25
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Инспектор ( )
04.07.2020 в 11:20
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Инспектор ( )
04.07.2020 в 11:29
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