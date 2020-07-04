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Клопп собирается уйти на пенсию по окончанию нынешнего контракта с Ливерпулем

Англия
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Немец может завершить свой тренерский путь уже в 2024-м году

Клопп собирается уйти на пенсию по окончанию нынешнего контракта с Ливерпулем
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его действующий контракт должен стать последним в его карьере.

"Я не вижу себя тренером в старости. Когда я начал тренировать (в 33), я думал: "Хорошо, 25 насыщенных лет начались".

Я провел семь с половиной лет в "Майнце", семь лет в Дортмунде, а когда истечет мой действующий контракт с "Ливерпулем", я буду тренером уже 23 года с половиной.

У меня нет планов тренировать после этого", — сообщил Клопп Daily Mirror.

Контракт Клоппа с "Ливерпулем" рассчитан до 2024 года.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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