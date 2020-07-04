Клопп: Каждый игрок первой команды заслужил медаль, при необходимости отдам свою

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что каждый член его первой команды должен получить медаль за победу в Премьер-Лиге.

"Если ты сыграл один матч, ты должен получить медаль. Если ты не сыграл матчей, ты все равно должен получить медаль.

Я не знаю, кому пришла в голову идея насчет пяти матчей, но я не считаю это правило хорошим, потому что люди не понимают, насколько важен состав для победы в чемпионате. Ты проводишь миллион тренировок в течение года, и если все вы не будете тренироваться на высочайшем уровне, у вас не будет шансов выиграть чемпиона.

Эти парни получат медаль, 100 процентов. Даже если мне придется отдать им свою. Они могут взять мою медаль. Если они являются частью нашего состава, они заслуживают медаль, однако мы не можем раздавать матчи Премьер-Лиги как подарки на Рождество", — цитирует Клоппа The Guardian.