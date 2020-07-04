Пьянка Клоппа и новая тактика Гвардиолы. Обзор матча Ливерпуль – Манчестер Сити. Подкаст №25

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.

На повестке дня обзор центрального поединка 32-тура АПЛ, а именно "Ливерпуль" – "Манчестер Сити". Обсуждаем компетенцию Джо Гомеза, позиции Александра Зинченко в "Сити" ввиду игры Фодена плюс инноваций Пепа и Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме" благодаря забитому мячу в ворота "Челси". Также про объем выпитого пива футболистами "Ливерпуля" после чемпионства, тактический баланс Гвардиолы как подарок от нового помощника, великолепного КДБ и трансфер Лероя Сане в "Баварию". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox.