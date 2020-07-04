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Пьянка Клоппа и новая тактика Гвардиолы. Обзор матча Ливерпуль – Манчестер Сити. Подкаст №25

Англия
(1 голосов)

Есть ли в ней место для Зинченко?

Пьянка Клоппа и новая тактика Гвардиолы. Обзор матча Ливерпуль – Манчестер Сити. Подкаст №25
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

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Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.

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На повестке дня обзор центрального поединка 32-тура АПЛ, а именно "Ливерпуль" – "Манчестер Сити". Обсуждаем компетенцию Джо Гомеза, позиции Александра Зинченко в "Сити" ввиду игры Фодена плюс инноваций Пепа и Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме" благодаря забитому мячу в ворота "Челси". Также про объем выпитого пива футболистами "Ливерпуля" после чемпионства, тактический баланс Гвардиолы как подарок от нового помощника, великолепного КДБ и трансфер Лероя Сане в "Баварию". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Андрей Ярмоленко Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити Александр Зинченко Кевин Де Брюйне Бенжамен Менди Джозеф Гомес Лерой Сане Фил Фоден Подкаст Аудиомнение Хуан Лильо
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