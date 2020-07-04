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Жозе Моуриньо: Если Тоттенхэм не попадет в ТОП-6 АПЛ, это не станет концом света

Англия
(1 голосов)

Наставник "шпор" оценил шансы команды на попадание в шестерку

Жозе Моуриньо: Если Тоттенхэм не попадет в ТОП-6 АПЛ, это не станет концом света
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мыслями насчет перспектив "шпор" на попадание в ТОП-6 АПЛ в конце текущего сезона.

"Я верю в это, но также возможно, что этого не случится. И если этого не произойдет, то это не станет концом света. Вероятно, это станет началом нового мира, потому что все меняется.

Меняются составы, меняется мотивация игроков. Команда, которая была сильна 10 лет назад, может не быть сильной сейчас. Максимально мотивированный игрок может перестать быть таковым, и наоборот.

Если мы не попадем в ТОП-6, мы воспримем это без улыбки. Но нам нужно будет смотреть на это с оптимизмом с пониманием, что следующий сезон будет другим", – рассказал Моуринью.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
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Источник:
Sky Sports
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