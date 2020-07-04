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Бруну Фернандеш стал лучшим игроком месяца в МЮ третий раз подряд
В июне португалец провел 3 матча в АПЛ и забил 3 гола
Официальный сайт "Манчестер Юнайтед" признал полузащитника "красных дьяволом" Бруну Фернандеша лучшим игроком команды в июне.
В опросе принимали болельщики "МЮ", 64% респондентов отдали свой голос именно за 25-летнего хавбека.
Примечательно, что португалец получил эту награду уже в третий раз подряд.
В июне Бруну Фернандеш провел 3 матча в АПЛ и отметился 3 забитыми мячами.
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Источник:manutd.com
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