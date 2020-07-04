Бруну Фернандеш стал лучшим игроком месяца в МЮ третий раз подряд

Официальный сайт "Манчестер Юнайтед" признал полузащитника "красных дьяволом" Бруну Фернандеша лучшим игроком команды в июне.

В опросе принимали болельщики "МЮ", 64% респондентов отдали свой голос именно за 25-летнего хавбека.

Примечательно, что португалец получил эту награду уже в третий раз подряд.

В июне Бруну Фернандеш провел 3 матча в АПЛ и отметился 3 забитыми мячами.