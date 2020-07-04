Ливерпуль готов предложить Алькантаре контракт на 4 года

Журналист итальянского издания Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем твиттере сообщил, что "Ливерпуль" ведет переговоры с "Баварией" по трансферу полузащитник Тиаго Алькантары.

Руководство англичан готово предложить испанскому хавбеку соглашение на 4 года и зарплату в размере 8 млн евро на год.

Мюнхенский клуб хочет получить за 29-летнего Тиаго 35 миллионов евро, "Ливерпуль" уже активно работает над осуществлением перехода.

В текущем сезоне Алькантара провел 35 матча, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.