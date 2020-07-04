Ман Юнайтед громит Борнмут и выходит на четвертое место, Лестер окапывается на третьем

Чемпионат Англии. 33-й тур

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Настоящую перестрелку устроили команды, точнее стреляли хозяева, хотя долгое время гости им не уступали и имели хорошие шансы вырвать ничью. Вот только "красные дьяволы" сейчас на ходу, выглядят подопечные Сульшера очень неплохо, словно в свои лучшие годы. Несмотря на определенные проблемы в обороне.

Гости в дебюте выглядели очень смело, не привыкая к полю и отвечая атакой на атаку "МЮ". Конечно, хозяева доминировали и создали первые опасные моменты, но забили гол "вишни". Очень красивый и даже дерзкий получился этот гол. Станислас нанес первый не очень удачный удар, но мяч отлетел к нему же, тогда хавбек прокинул мяч между ног капитану манкунианцев Магуайеру и пробил в ближний угол обескураженного де Хеа.

Сразу же подопечные Сульшера бросились отыгрываться и буквально обрушились на ворота "Борнмута". После атаки правым флангом мяч попал в центр к Фернандешу, который продлил пас на Гринвуда. Сильнейший выстрел из удобной позиции и от руки голкипера мяч залетел в сетку.

При счете 1:1 хозяева и не думали отходить назад, продолжая на кураже нестись вперед. Во время одной из навал рукой в своей штрафной площади сыграл Смит, арбитр назначил пенальти и Рашфорд реализовал его. Ну, а третий мяч (не менее красивый, чем первый гол во встрече) забил Марсьяль. Энтони сместился с левого края в центр, защитники не разобрались кто за него отвечает и Марсьяль мощно пробил в дальнюю девятку.

Сразу в начале второго тайма после неудачной скидки назад Байи в своей штрафной сыграл рукой и арбитр назначил пенальти. С 11-ти метров Кинг переиграл де Хеа – 3:2. Почти сразу счет мог стать равным, хорошая атака прошла у "Борнмута", но гости забивали из офсайда.

Спокойствие "Ман Юнайтед" вернул Гринвуд. "Вишни" очень неудачно выходили из обороны в атаку, потеряли мяч недалеко от штрафной, подобрал круглого Мэйсон, чуть сместился на фланги и классно пробил – Рамсдейл лишь развел руками – 4:2. А затем со штрафного мастерски пробил Фернандеш, сильно и точно под штангу.

Было еще несколько отменных моментов у хозяев, чтобы счет сделать совсем неприличным, но не получилось. Два офсайда увидели арбитры, один раз штанга спасла гостей. Победа "МЮ" и так получилась очень убедительной.

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед - Борнмут 5:2

Голы: Гринвуд 29, Рашфорд 35 (пен.), Марсьяль 45, Гринвуд 54, Фернандеш 59 - Станислас 16, Кинг 50 (пен.)

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф (Байи 46), 5. Магуайр, 23. Шоу, 6. Погба, 18. Фернандеш, 26. Гринвуд (Джеймс 75), 29. Ван-Биссака, 31. Матич (Фред 67), 9. Марсьяль (Мата 81), 10. Рашфорд (Игало 81).

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 5. Аке, 15. Смит (Стэйси 77), 21. Рико, 26. Келли, 8. Лерма, 16. Кук (Уилсон 67), 19. Станислас (Биллинг 66), 7. Кинг, 9. Соланке (Гослинг 66), 20. Брукс.

Предупреждения: Лерма 31

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"Лисам" ничего не остается, как идти ва-банк в каждом следующем матче, чтобы не подпустить к себе "Челси" и "Ман Юнайтед". Впрочем, сложно дался хозяевам первый тайм, чувствовалась нервозность и неуверенность у подопечных Роджерса. А вот после первого забитого мяча "лисы" заиграли свободнее и забили "Кристал Пэласу" еще дважды. Не хотят они отдавать никому свое третье место.

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Лестер - Кристал Пэлас 3:0

Голы: Ихеаначо 49, Варди 77, 90+3

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 3. Чилуэлл, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 25. Ндиди, 8. Тилеманс, 11. Олбрайтон, 9. Варди, 14. Ихеаначо, 17. Перес.

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 3. Ван Аанхольт, 12. Сако, 24. Кэхилл, 44. Ридевалд, 4. Миливоевич, 11. Заха, 18. Макартур, 14. Айю, 17. Бентеке.

Предупреждения: Чилуэлл 45, Олбрайтон 50 - Макартур 57